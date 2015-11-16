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بعد مصالحته مع MBC هل ينتقم عمرو دياب من "روتانا"؟

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بعد مصالحته مع MBC هل ينتقم عمرو دياب من "روتانا"؟ بعد مصالحته مع MBC هل ينتقم عمرو دياب من "روتانا"؟

الإثنين 16-11-2015 14:17

أعلن الفنان مصالحته مع القائمين على مجموعة mbc بعد سلسلة من الصراعات وصلت الى القضاء.
وقد أعلن عمرو الخبر على صفحته الرسمية على الفيس بوك حيث كتب "تم الصلح بين الفنان عمرو دياب وقنوات mbc برعاية المنتج تامر مرسي".
ونشرت صورة تجمع بين أحد فريق عمل المجموعة وعمرو دياب ومحاميه أشرف عبد العزيز وتامر مرسي.
وكان عمرو دياب قد سبق وأقام دعوى قضائية على mbc لوقف برنامج "المفاجأة" الذي قدمه الاعلامي ممدوح موسى، راصداً لقطات من حياته الخاصة والفنية من دون الرجوع إليه.
فهل يكون هذا الصلح مقدمة لانضمام عمرو إلى شركة بلاتينيوم ركوردز التي تملكها المجموعة بعد انفصاله عن "روتانا"؟

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سيدتي

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