تجاوزات في مهرجان القاهرة السينمائي وصحافيون أجانب: لن نغطّي هذا المهرجان بعد اليوم

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

في أولى عروض الأفلام المصرية في مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الـ 37 المنعقدة حالياً، عرض فيلم "الليلة الكبيرة" بحضور أبطال العمل زينة ووفاء عامر وأحمد رزق ومحمد لطفي وياسمين رحمي وعفاف مصطفى والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.

وبعد الانتهاء من عرض الفيلم الذي دارت أحداثه في يوم واحد في أحد الموالد الشعبية، قام صناع الفيلم بعمل ندوة للحديث عن كواليس العمل، الذي شهد عرضه تجاوزات خطيرة على المهرجان أن يتداركها للحفاظ على سمعته.

كواليس العرض:

_شهد العرض تجاوزات عديدة من رجال الأمن تجاه الفنانين، إذ أغلقوا أبواب قاعة السينما أمامهم، ورفضوا إدخالهم بحجة أنهم وصلوا متأخرين إلى عرض الفيلم.

_ اشتكى بعض الصحافيين الأجانب من سوء التعامل معهم أثناء تغطية فعاليات عرض الفيلم، حيث منعوا من إجراء مقابلات، ما دفع بهم إلى الإعراب عن استيائهم الشديد من هذه المهزلة التي لا يشهدها أي مهرجان في أي دولة عربية أخرى، مؤكدين أنها المرة الأخيرة التي سيحضرون فيها هذا المهرجان.

- منع رجال الأمن أحد الأشخاص من الدخول لمشاهدة الفيلم رغم أنه اشترى التذكرة، ما أدى إلى إشكال بين الطرفين تطوّر إلى الضرب وتبادل شتائم لا يصح أن تسمع في مهرجان كبير.

_ أعرب عدد من المصورين الصحافيين عن استيائهم لعدم قدرتهم على القيام بتصوير الفنانين والأحداث على السجادة الحمراء، نتيجة ضعف الإضاءة وتعطل المولد الكهربائي.

_ غادرت الفنانة سميحة أيوب إحدى أبطال العمل القاعة قبل انعقاد الندوة ، فيما غادرت زينة قبل إنتهاء الندوة، بحجة أنها تركت ولديها دون رعاية، فأجابتها وفاء "وأنا كمان بشتغل ماما".

_ بدأ العرض بوقفة حداد على أرواح الضحايا في باريس جراء التفجيرات الإرهابية، وتمّ تجاهل ضحايا بيروت الذين سقطوا في انفجار إرهابي سبق انفجار باريس بـ24 ساعة فقط.