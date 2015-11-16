دفاع"عز"يطلب ميزانية"حديد الدخيلة".. والمدعى بالحق المدنى:سنعيد حق الدولة

طالب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، من محكمة الجنايات، التصريح باستخراج ميزانية شركة عز للحديد والصلب المسلح لوجود مخالفات كبيرة فى الشركة، وتشكيل لجنة لبحث وقائع القضية وعندما اعترضت النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، تساءل دفاع المتهمين: كيف يطلب المدعى بالحق المدنى من المحكمة عدم تمكين الدفاع من تقديم مستندات أو أوراق ببراءة المتهمين ثم طلب تشكيل لجنة من خبراء من كلية الحقوق وهيئة سوق المال والبنك المركزى والكسب غير المشروع .

وقال المدعى بالحق المدنى قبل تأجيل نظر القضية إلى الغد، إنهم بصدد إعادة حق الدولة فقط والمتهم تسبب فى زيادة نسبة العنوسة وقلة الزواج بسبب ارتفاع سعر الحديد.

وقررت النيابة العامة أن هيئة سوق المال رشحت حسين أبو المعاطى أخصائى التمويل بقطاع التقرير والأدوات باللجنة، وتم ترشيح الدكتور جميل عبد الباقى الصغير بجامعة عين شمس بدلا من الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائى والملكية الفكرية، واعترضت النيابة على تشكيل لجنة جديدة لفحص وقائع القضية التى طلبها الدفاع .

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