سلطات مطار القاهرة تضبط راكبا مصريا حاول تهريب 60 ألف ريال سعودى لدبى

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، اليوم الاثنين، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 60 ألف ريال سعودى إلى دبى، مخالفا بذلك قوانين انتقال النقد الأجنبى التى تسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادله فقط بالعملات الأخرى.

وأفادت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات السفر بطائرة خطوط مصر للطيران الرحلة رقم 912 والمتجهة إلى دبى اشتبه رجال الأمن فى الراكب المصرى، وبتفتيشه تبين إخفاؤه لمبلغ 60 ألف ريال سعودى داخل حقائبه، وتم ضبطه وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.