السجن 10 سنوات لمتهمين بالتورط فى أحداث "عنف المرج"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهمين فى إعادة محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "عنف المرج".إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت محكمة الجنايات أصدرت ضد المتهمين حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية التى تعود إلى أحداث العنف بين عدد من عناصر جماعة الإخوان والأهالى يوم 28 فبراير 2014 بالمرج، أسفرت عن سقوط 7 قتلى.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت ضد المتهمين حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية التى تعود إلى أحداث العنف بين عدد من عناصر جماعة الإخوان والأهالى يوم 28 فبراير 2014 بالمرج، أسفرت عن سقوط 7 قتلى.
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