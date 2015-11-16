السجن 10 سنوات لمتهمين بالتورط فى أحداث "عنف المرج"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهمين فى إعادة محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "عنف المرج".

وكانت محكمة الجنايات أصدرت ضد المتهمين حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية التى تعود إلى أحداث العنف بين عدد من عناصر جماعة الإخوان والأهالى يوم 28 فبراير 2014 بالمرج، أسفرت عن سقوط 7 قتلى.

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