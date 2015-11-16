تأييد حبس حدث شهرين لاتهامه باغتصاب طفلة فى عين شمس

قررت محكمة مستأنف جنايات أحداث القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، تأييد حبس "أ.م"، 16 سنة، حدث، شهرين، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة بعين شمس.

أيدت محكمة مستأنف جنايات أحداث القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حبس "أ.م"، 16 سنة، حدث، شهرين، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فى عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "أ.م" أوهم طفلة عمرها 13 سنة، بأنه يحبها ويريد الارتباط بها، ونجح فى أن يقنعها بالهروب من المدرسة، والتوجه معه إلى شقة العائلة ليمارسا الرذيلة.

وأضافت التحقيقات فى أحد الأيام اتصلت إدارة المدرسة بوالد الفتاة وأخبرته بأنها تجاوزت الأيام المسموح بها للغياب، فأصيب بحالة من الذهول بعد سؤال والدتها وأخبرته بأنها تذهب للمدرسة بصفة مستمرة.

وأضافت التحقيقات: الأب وضع خطة لمراقبة ابنته كى يعلم المكان الذى تذهب إليه، فوجدها تذهب إلى أحد الأماكن التى ينتظرها فيها المتهم ومن هناك اصطحبها إلى شقة العائلة اقتحمها الأب واعتدى على المتهم وابنته بالضرب.

وبسؤال المتهم فى النيابة، أكد أن الفتاة أخبرته قبل أن يمارس معها الرذيلة بأنها تقوم بالذهاب إلى أحد الرجال الكبار فى السن للنوم معها بـ200 جنيه، ما سمح له بمعاشرتها وأنها كانت تذهب معه بمحض إرادتها وأكد تقرير الطب الشرعى أنها لا تزال عذراء.