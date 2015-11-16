اتشمس.. قلة التعرض للشمس تسبب ضعف الانتصاب والعجز الجنسى

يعتبر فيتامين “D” من أبرز الفيتامينات التى تعزز صحة العظام، لكن هناك نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخرًا عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، حيث أفادت بأن نقص فيتامين “D” يسبب ضعف الانتصاب.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات أكثر من 3400 رجل أمريكى، أكبر من 20 عامًا، ممن لا يعانون من أمراض القلب، ووجدوا أن 30% منهم يعانون من انخفاض مستويات فيتامين “D”، وكان 16% يعانون من ضعف الانتصاب.

>وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن نقص فيتامين “D” موجود فى 35% من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب، مقارنة مع 29% من الناس الذين لديهم قوة فى الانتصاب.

وأوضح الباحث الدكتور ايرين ميكوس، أستاذ الصحة العامة فى جامعة جونز هوبكنز الطبية، أن الرجال الذين يعانون من نقص فيتامين “D” كان 32% منهم أكثر عرضة للإصابة بالعجز الجنسى "ضعف الانتصاب" من الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين “D”.

الجدير بالذكر أن فيتامين “D” من أبرز مصادره أشعة الشمس، لذلك يطلق عليه اسم "فيتامين أشعة الشمس"، كما أنه يوجد فى العديد من المكملات الغذائية.

وأضاف الباحثون أن العوامل الأخرى المرتبطة بضعف الانتصاب، تشمل شرب الخمر والتدخين ومرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والالتهابات وأدوية معينة.