ديلى ميل: التعرض لضوء الأجهزة الذكية يصيبك بالأرق وقلة النوم

الأجهزة الذكية الأكثر رواجًا فى العالم، وعلى الرغم من انتشار استخدامها إلا أنها تسبب بعض المضاعفات.

فى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أكد أن استخدام الأجهزة الذكية واللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية قبل النوم له تأثير كبير على الصحة العامة والنوم.

وقالت خبيرة رائدة من فريق الدراسة إن استخدام الهواتف الذكية فى الليل، والتعرض للضوء المنبعث منها يسبب ضررًا كبيرًا على أنماط النوم التى من الممكن أن تؤثر سلبيًا على الصحة العامة، ووفقًا للتقرير فإن من الطبيعى إفراز الجسم للميلاتونين حتى يستعد الجسم للنوم، لكن التعرض لضوء الأجهزة الذكية الذى يميل نحو الأزرق والأخضر يمكن أن يعطل نظام إنتاج الميلاتونين، فينتج عنه الأرق ويكون هناك فرصة قليلة للحصول على النوم بسهولة.

واختتم البروفيسور Gringras أنه يجب على المصنعين لهذه الهواتف تصميم أدوات بحيث تقلل انبعاثات الضوء الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر.

ووفقًا للتقرير فإنه لا يمكن الاستغناء عن استخدام الهواتف الذكية، ولكن نحن بحاجة إلى بعض الحماية من الضوء الذى ينبعث منها.

وأوصى التقرير باستخدام وضع النوم على الهواتف قبل النوم، أى تقليل الإضاءة واستخدام نظام يجعل الهاتف يشع ضوءًا أحمر وليس أزرق، حيث ثبت أن ذلك يساهم فى جعل الإنسان يتمتع بفوائد صحية إضافية بشكل يماثل الحصول على ساعة نوم زائدة.