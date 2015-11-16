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أغرب قضية زواج حتى الآن ،زوج يطالب محكمة الأسرة ببطلان زواجه ،تعرف على السبب الغريب لهذا

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أغرب قضية زواج حتى الآن ،زوج يطالب محكمة الأسرة ببطلان زواجه ،تعرف على السبب الغريب لهذا أغرب قضية زواج حتى الآن ،زوج يطالب محكمة الأسرة ببطلان زواجه ،تعرف على السبب الغريب لهذا

أغرب قضية زواج حدثت حتى الآن ، أقام الزوج “عادل” دعوى قضائية في محكمة الأسرة بالمعادي ، على زوجته “شيماء” .

وقام “عادل” بطلب الدعوى ببطلان زواجه منها ، والذي قال في الدعوى أنها خدعته بعد أن تم زواجه عليها ، واكتشف أنها تزوجت 4 رجال من غيره عرفيا قبل زواجه بها وقامت بالنصب عليهم.

ويحكي “عادل ” قصته ويقول أنه تعرف عليها في كافيه ، وجاءت إليه وقالت له إنها معجبه به منذ فترة ، وكانت تأتي لرؤيته في الكافيه دائماً .

ثم نشأت بينهما قصة حب سريعة جداً ، وقال أنها خدعته بكلامها الحلو ، وقام بخطبتها في شهر دون أن يسأل عنها ، وقامت بطلب منه أن يقدم لها بمبلغ 50 ألف جنيه ، ويقوم بشراء سيارة لها ، ثم طلبت منه أن يتزوجها حتى تتمكن من رؤيته دائماً دون غضب أهلها.

وقال “عادل” أيضاً أنه تزوج بها ،وبعد الزواج تلقى اتصالات هاتفية كثيرة ، من سيدة تقول له أن زوجتك  نصب محترفة ، وأنها تزوجت من قبلك 4 مرات رجال عرفي ، وقد قامت بالنصب عليهم .

وزادت الاتصالات كثيراً ، حتى أتضح له أن الرقم لإحدى صديقاتها ، وهي على خلاف معها ، وأنها تزوجته لكي تأخذ أمواله ،وأنها تعرفت عليه وأوقعته في شباكها.

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