أغرب قضية زواج حتى الآن ،زوج يطالب محكمة الأسرة ببطلان زواجه ،تعرف على السبب الغريب لهذا

أغرب قضية زواج حدثت حتى الآن ، أقام الزوج “عادل” دعوى قضائية في محكمة الأسرة بالمعادي ، على زوجته “شيماء” .

وقام “عادل” بطلب الدعوى ببطلان زواجه منها ، والذي قال في الدعوى أنها خدعته بعد أن تم زواجه عليها ، واكتشف أنها تزوجت 4 رجال من غيره عرفيا قبل زواجه بها وقامت بالنصب عليهم.

ويحكي “عادل ” قصته ويقول أنه تعرف عليها في كافيه ، وجاءت إليه وقالت له إنها معجبه به منذ فترة ، وكانت تأتي لرؤيته في الكافيه دائماً .

ثم نشأت بينهما قصة حب سريعة جداً ، وقال أنها خدعته بكلامها الحلو ، وقام بخطبتها في شهر دون أن يسأل عنها ، وقامت بطلب منه أن يقدم لها شبكة بمبلغ 50 ألف جنيه ، ويقوم بشراء سيارة لها ، ثم طلبت منه أن يتزوجها حتى تتمكن من رؤيته دائماً دون غضب أهلها.

وقال “عادل” أيضاً أنه تزوج بها ،وبعد الزواج تلقى اتصالات هاتفية كثيرة ، من سيدة تقول له أن زوجتك نصب محترفة ، وأنها تزوجت من قبلك 4 مرات رجال عرفي ، وقد قامت بالنصب عليهم .

وزادت الاتصالات كثيراً ، حتى أتضح له أن الرقم لإحدى صديقاتها ، وهي على خلاف معها ، وأنها تزوجته لكي تأخذ أمواله ،وأنها تعرفت عليه وأوقعته في شباكها.

شبكةعيونالإخبارية

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