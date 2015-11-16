تعرف على فوائد الرمان لمرضى القلب وارتفاع الضغط

يشهد شهر نوفمبر الحالى رواجًا كبيرًا لفاكهة الرمان، حيث تنتشر كميات كبيرة منه بالأسواق المصرية، ويقبل الكثير من المواطنين على شرائه، نظرًا لمذاقه الرائع وفوائده الصحية المثيرة وسعره الزهيد.

وكشف مؤخرًا تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، أن الرمان يعد من الأطعمة المثالية للأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لغناه بمركبات النترات والتى تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النتريك، والذى يساهم فى استرخاء وتليين الأوعية الدموية وزيادة مرونتها، وهو ما يساعد القلب على ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بمقاومة وضغط أقل.

فوائد الرمان للشريان السباتى

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فوائد الرمان لمرضى الضغط

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>وكشفت دراسة طبية مثيرة نشرت فى عام 2004 أن تناول 50 مل من عصير الرمان يوميًا يساهم فى تقليل سُمك الشريان السباتى الذى يغذى المخ والرقبة بالدم، ويساعد على تمديده، وهو ما استنتج منه العلماء فاعلية هذه الفاكهة المذهلة فى تعزيز صحة الأوعية الدموية بشكل عام.>وفى السياق ذاته، كشفت دراسة أخرى أن تناول 150 مل من عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين كاملين يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من مؤشرات الضغط الدموى الانقباضى والانبساطى، وأكد الباحثون أن عصير الرمان يعد هو الحل الطبيعى الأمثل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم.

وأضاف التقرير أن تناول عصير البنجر يجعلك تتمتع بالفوائد الصحية المثيرة ذاتها؛ نظرًا لغناه بمركبات النترات والتى تساهم فى توسيع الأوعية الدموية والحد من ارتفاع الضغط الدموى.