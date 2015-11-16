جراحة لتغيير صمام "ميترالى" تنقذ مريضة من الموت بمستشفى جامعة بنى سويف

نجح فريق من أطباء المستشفى الجامعى ببنى سويف، إجراء عملية جراحية على مدى 7 ساعات لتغيير الصمام الميترالى بالقلب لمريضة تعرضت لجلطة مفاجئة، حيث تم إنقاذها عقب الإصابة بساعات قلائل وذلك بإشراف من الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، والدكتور منصور حسن عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارتها.

ومن ناحيته أشار د.هشام بشرى الخولى مدير عام المستشفى، وأستاذ القلب والأوعية الدموية إلى أن المستشفى استقبل المريضة "ح.ك"، 27 عاماً تعانى من جلطة حادة على الصمام الميترالى "المعدنى" بعد انسداده، الأمر الذى يؤدى إلى وفاتها فى حالة تأخر إجراء العملية لأكثر من 24 ساعة.

وأضاف مدير المستشفى: قمنا بإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للمريضة وتجهيز غرفة العمليات

>وعقب التنسيق بين قسمى القلب والأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر ترأست فريقا طبيا يضم د.هشام البتانونى، مصطفى المقدم، قسم القلب والصدر، محمد مبروك، خديجة أبو سيف، إسلام طلعت، أحمد يعقوب، مينا سامح، أحمد عادل بقسم القلب والأوعية الدموية، وأطباء التخدير دنيا يحيى، أحمد ربيع ، بالإضافة إلى د.محمد حلمى من قسم الرعاية.