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التحقيق مع 6 أشخاص شاركوا في مشاجرة بالأسلحة النارية غرب الأقصر

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التحقيق مع 6 أشخاص شاركوا في مشاجرة بالأسلحة النارية غرب الأقصر التحقيق مع 6 أشخاص شاركوا في مشاجرة بالأسلحة النارية غرب الأقصر

أرشيفية

بدأت نيابة الأقصر التحقيق مع 6 أشخاص شاركوا في مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز القرنة غرب المحافظة .

كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من النقيب أدهم الملوانيرئيس مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بضبط «محمود .ش.م» 20 عاما وبحوزته بندقية خرطوش وخزينتين بداخلهما 23 طلقة من ذات العيار و«الزناتي.م.ا» 29 عاما وبحوزته شومة و«أحمد.م.ا» عامل طرف أول«حمدي.ا.م» 38 عاما وبحوزته فرد خرطوش و«حمادة.ا.ب» 35 عاما و «كرم.م.ا» 27 عاما وبحوزته شومة، وجميعهم مقيمين بقرية الزمامي دائرة المركز، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم «3656 » اداري مركز القرنة ، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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