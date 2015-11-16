الليلة| أسامة هيكل في ضيافة برنامج «من الأخر» مع العقبي على روتانا مصرية

كتبت: إنجي لطفي

يستضيف برنامج ‘‘من الأخر’’، والذي يقدمه الإعلامي ‘‘محمد العقبي’’ على شاشة روتانا مصرية، الليلة، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، والرئيس الحالي لمدينة الإنتاج الإعلامى، والمرشح بقائمة حب مصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة كل الملفات المطروحة بخصوص الانتخابات البرلمانية ومن ضمنها الاتهامات الموجهة له باستغلال مدينة الإنتاج الإعلامي لشخصه ولقائمة “في حب مصر”، وتسهيل عقد اجتماعات القائمة داخل المدينة، وحقيقة الصراع بينه وبين تهاني الجبالي وحسام خيرالله مرشحا قائمة التحالف الجمهوري، وكواليس اعتذار كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق عن استكمال العمل مع قائمة حب مصر.