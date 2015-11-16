المحكمة الجنائية تدين 12 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية في البحرين

قضت المحكمة الجنائية البحرينية، بإدانة 12 بحرينيًا بتهمة تشكيل خلية إرهابية وتنفيذ تفجيرات ضد الشرطة، وهو ما يعرضهم لعقوبة السجن المؤبد وإسقاط الجنسية.

و قضت المحكمة بسجن هندي وبنغالي سنة وترحيلهما من البلاد، لإدانتهما بتهمة تزوير تواقيع استمارات هواتف خليوية استخدمت في العمليات، لكن المحكمة أكدت أنهما لم يكونا على علم بأن التزوير سيستخدم لهذا الغرض.

وقال مصدر قضائي، لروسيا اليوم، إن 12 متهمًا أدينوا بتنفيذ 6 تفجيرات في العامين 2013 و2014، حيث كانوا يقومون بوضع قنابل وإخفائها وتنظيم تجمهر وأعمال شغب في محيطها وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصل عناصر الشرطة إلى المكان حتى يقوموا (المدانون) بتفجير تلك العبوات عن بعد، وذلك عن طريق الهواتف النقالة”.

ووجهت النيابة العامة البحرينية للمدانين تهم “الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء أدائهم لواجبات وظيفتهم مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات تنفيذا لغرض إرهابي”.