مقتل 41 من داعش فى غارات للطيران العراقى والتحالف الدولى بالأنبار

لقى 41 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم نتيجة غارات نفذها الطيران العراقى والتحالف الدولى بينهم ثلاثة من قيادات التنظيم بمدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار بالعراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أنه بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطنى قصف طيران القوة الجوية العراقى دار الحسبة التابعة لتنظيم داعش فى مدينة الرمادى، مما أسفر عن قتل مسئول الحسبة والمسئول الأمنى فى قطاع التأميم ومسئول المفرزة العسكرية و18 آخرين فى قطاع الأنبار.

وأشارت إلى أن طيران القوة الجوية دمر أيضا معسكرا لمسلحى داعش فى قضاء "هيت" غرب الرمادى وقتل 10 إرهابيين بينهم عدد من قيادات التنظيم بالمنطقة.

كما أغار طيران التحالف الدولى على مواقع لداعش فى منطقتى الربعى والدولاب بالأنبار، مما أدى لمصرع 11 إرهابيا وتدمير سيارة مزودة برشاش أحادى للتنظيم.

وكانت فرقة القوات الخاصة العرقية قتلت العشرات من الارهابيين وصادرت أسلحتهم ودمرت العديد من سياراتهم الليلة الماضية فى منطقة جبال مكحول فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق.

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