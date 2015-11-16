وزيرة الدفاع الألمانية:جواز السفر السورى فى هجمات باريس مزور على الأرجح

>رجحت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أن يكون جواز السفر السورى الذى تم العثور عليه بجانب أحد منفذى الهجمات المقتولين فى باريس مزورا.

وقالت فون دير لاين فى تصريحات للقناة الأولى فى التليفزيون الألمانى إنه ليس من المألوف للغاية أن يسجل لاجئ نفسه عمدا فى ثلاث دول، وأضافت فى إشارة إلى الوثيقة المشكوك فيها: "من المحتمل بالطبع أن يكون هناك مسار خاطئ بصورة متعمدة".

تجدر الإشارة إلى أن هناك تكهنات أيضا فى فرنسا حول زيف جواز السفر السورى الذى تم العثور عليه بجوار جثة أحد منفذى الهجمات، حيث ذكر صحفى لدى صحيفة "لو موند" الفرنسية استنادا إلى مصادر لم يسمها، أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا قالت فى لقاء مغلق إن جواز السفر مزور.

وترى فون دير لاين أن هناك الكثير من الأسباب التى تعزز الاعتقاد بأن تنظيم (داعش) يقف وراء سلسلة الهجمات المروعة فى باريس، وقالت: "الفرنسيون يرجحون ذلك وهناك بعض الدلائل التى تشير إلى ذلك"، مشيرة إلى نموذج الهجمات الإرهابية الموجهة ضد طراز الحياة الغربي.

وقالت فون دير لاين إن منفذى الهجمات "تحركوا بدقة وبتخطيط محكم للغاية"، مضيفة أن عنفهم لم يكن موجها ضد مؤسسات حكومية، بل ضد المجتمع المنفتح على هذا النحو، وهو ما يتطلب رد فعل واضح على حد تعبيرها، وقالت: "من المهم للغاية فى هذه المرحلة ألا نخضع لترهيب".

وحذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين من تحميل اللاجئين تبعات الهجمات الإرهابية التى وقعت فى باريس.

وقالت فون دير لاين فى تصريحات للقناة الأولى فى التليفزيون الألمانى (إيه آر دي) مساء أمس الأحد فى إشارة إلى تنظيم داعش: "لا يمكننا الآن جعل اللاجئين كبش فداء لما يسببه ما يسمى بداعش لدينا عبر الهجمات

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