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خبر في الجول – تعرف على الأقرب لتعويض غياب دويدار أمام تشاد

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خبر في الجول – تعرف على الأقرب لتعويض غياب دويدار أمام تشاد خبر في الجول – تعرف على الأقرب لتعويض غياب دويدار أمام تشاد

من يجاور أحمد حجازي في قلب دفاع منتخب مصر أمام تشاد بعد تأكد غياب أحمد دويدار عن المباراة للإصابة؟

ويستضيف منتخب مصر نظيره تشاد يوم الثلاثاء في إطار إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

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وكان المصري قد سقط في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي بهدف دون رد، ويحتاج للفوز بهدفين دون رد للعبور للمرحلة الثالثة من التصفيات.

وتعرض دويدار للإصابة في اللقاء الأول وشارك بدلا منه آنذاك سعد سمير.

وعلم FilGoal.com أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ينوي الدفع بسعد سمير بنسبة كبيرة لمجاورة حجازي بدلا من دويدار.

وعلى الرغم من أن سعد سمير لا يشارك باستمرار في الفترة الأخيرة مع الأهلي حيث أن محمد نجيب هو من يخوض المباريات.

إلا أن الأرجنتيني مقتنع بشكل كبير بسعد سمير وينوي الاعتماد عليه في الخط الخلفي للفراعنة أمام تشاد.

ويخوض المنتخب المصري مرانه الأخير في الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين استعدادا للمباراة المصيرية.

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