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بالصور.. ضبط 116 طن أسمدة داخل مخازن غير مرخصة فى الشرقية

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شنت إدارة الرقابة على المبيدات والأسمدة والمخصبات، حملة على مركزى بلبيس ومشتول السوق، شارك فيها من مديرية الزراعة المهندس عاطف زناتى والمهندس ناجى إبراهيم، ومن شرطة المسطحات الرائد أحمد إبراهيم والنقيب فرج أباظة.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 شونة أسمدة بدون ترخيص من مديرية الزراعة بالشرقية وإحداهما بها أسمدة أزوتية ويوريا + نترات مدعمة ومخصصة لبنك الائتمان الزراعى وغير مصرح التداول بها فى الأسواق وبيانها:ـــ 6.650 طن أسمدة مدعمة يوريا أبو قير و1.100 طن نترات أبو قير إلى جانب كميات غير مدعمة إجمالها 115.850 طن.

كما تم ضبط محل مبيدات وأسمدة بناحية بلبيس طريق العاشر بدون ترخيص اتجار من مديرية الزراعة بالشرقية، بإجمالى كمية 82 لتر عدد 9 أصناف مختلفة الأنواع من مبيدات ومخصبات.

تم التحفظ على الكميات بأماكنها بصفة أمانة لحين صدور قرارات النيابة العامة فى هذا الشأن، وقد تم تحرير محاضر أحوال شرطة المسطحات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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