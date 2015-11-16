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حبس عامل نظافة بـ"ماسبيرو" 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة

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حبس عامل نظافة بـ"ماسبيرو" 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة حبس عامل نظافة بـ"ماسبيرو" 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة
أمر المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، حبس عامل نظافة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرتها نيابة بولاق أبو العلا، عن تمكن ضباط قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط أ.م، عامل نظافة فى ماسبيرو بحوزته 30 قرص من مخدر الترمادول للاتجار.

بمواجه المتهم اعترف باتجاره فى المواد المخدرة وترويجها للمتعاطين من زملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.

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