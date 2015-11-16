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تشكيل لجنة من الصحة والسلامة لفحص خزان مياه مستشفى اليوم الواحد بالزاوية

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تشكيل لجنة من الصحة والسلامة لفحص خزان مياه مستشفى اليوم الواحد بالزاوية تشكيل لجنة من الصحة والسلامة لفحص خزان مياه مستشفى اليوم الواحد بالزاوية
أمر المستشار هيثم أبو الحسن، رئيس نيابة الزاوية الحمراء، بتشكيل لجنة من السلامة والصحة المدنية التابعة لهيئة الرقابة الصناعية لفحص خزان المياه بمستشفى جراحات اليوم الواحد، عقب إصابة عامل بصاعق كهرباىى أثناء تنظيفه.

بدأت الواقعة بورود إخطار لمباحث قسم الزاوية الحمراء، من مستشفى اليوم الواحد بوجود "أ.س" عامل بالمستشفى مصابا بصاعق كهربائى أثناء تنظيف خزان المياه.

وبسؤال أحد زملائه أكد أنه سمع استغاثة المجنى عليه داخل خزان المياه فتوجه إليه فورا، فوجده فاقد الوعى داخل الخزان ومصاب بصعقة كهربائية، وأوضح عدم وجود أى خلافات بين المجنى عليه وبين أى أحد من العاملين بالمستشفى.

وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة طلبت الاستعلام عن حالة الصحية مع سرعة إجراء تحريات المباحث.

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