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مصرع رضيع وإصابة والدته فى تصادم "توك توك" مع سيارة أجرة بالبحيرة

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مصرع رضيع وإصابة والدته فى تصادم "توك توك" مع سيارة أجرة بالبحيرة مصرع رضيع وإصابة والدته فى تصادم "توك توك" مع سيارة أجرة بالبحيرة
لقى طفل رضيع مصرعه وأصيبت والدته وسائق توك توك فى حادث تصادم بمركز الدلنجات بالبحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين أنه أثناء سير توك توك بدون لوحات بقيادة محمد أحمد عبد العزيز 38 سنة على الطريق الفرعى لقرية أبو مسعود التابعة لمركز الدلنجات صدمته سيارة أجرة مجهولة وفرت هاربة.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفل يوسف شريف عبد العزيز 4 شهور، وإصابة والدته شيماء شعبان إسماعيل 30 سنة، وإصابة سائق التوك توك بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الدلنجات العام.

وتحررعن ذلك المحضر رقم 28286/2015 جنح مركز الدلنجات.

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مصر 365