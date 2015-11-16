رسميًا.. "FDA" تصدق على دواء جديد يمنع نزيف مرضى الهيموفيليا

صدقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA" أمس، على طرح علاج جديد يمنع النزيف للمرضى الذين يعانون من الهيموفيليا من النوع “A”.

يُعرف العلاج الجديد باسم “Adynovate”، من إنتاج شركة Baxalta” “ العالمية، ويستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من نوع نادر من اضطرابات النزيف.

>وأظهرت بيانات الدراسة التى اختبرت 137 شخصًا من المرضى الذين يعانون من النزيف النادر بسبب الهيموفيليا “A”، أن الدواء الحديث “Adynovate”، كان فعالا فى السيطرة على النزيف، مقارنة بدواء “Advate”، الأكثر وصفاً لعلاج الهيموفيليا فى العالم.

ويُعرف الهيموفيليا بأنه اضطراب نادر يسبب عدم تجلط الدم بشكل طبيعى، ويسبب نوبات من النزيف الحاد الخطير.

ونشر التقرير مؤخرًا عبر الموقع الرسمى لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA".