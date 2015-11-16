أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رسميًا.. "FDA" تصدق على دواء جديد يمنع نزيف مرضى الهيموفيليا

Google+ Print
رسميًا.. "FDA" تصدق على دواء جديد يمنع نزيف مرضى الهيموفيليا رسميًا.. "FDA" تصدق على دواء جديد يمنع نزيف مرضى الهيموفيليا
صدقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA" أمس، على طرح علاج جديد يمنع النزيف للمرضى الذين يعانون من الهيموفيليا من النوع “A”.

يُعرف العلاج الجديد باسم “Adynovate”، من إنتاج شركة Baxalta” “ العالمية، ويستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من نوع نادر من اضطرابات النزيف.
>وأظهرت بيانات الدراسة التى اختبرت 137 شخصًا من المرضى الذين يعانون من النزيف النادر بسبب الهيموفيليا “A”، أن الدواء الحديث “Adynovate”، كان فعالا فى السيطرة على النزيف، مقارنة بدواء “Advate”، الأكثر وصفاً لعلاج الهيموفيليا فى العالم.

ويُعرف الهيموفيليا بأنه اضطراب نادر يسبب عدم تجلط الدم بشكل طبيعى، ويسبب نوبات من النزيف الحاد الخطير.

ونشر التقرير مؤخرًا عبر الموقع الرسمى لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365