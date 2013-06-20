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إصابة خبير ألمانى فى هجوم مسلح شرق مدينة إجدابيا الليبية

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إصابة خبير ألمانى فى هجوم مسلح شرق مدينة إجدابيا الليبية إصابة خبير ألمانى فى هجوم مسلح شرق مدينة إجدابيا الليبية

تعرض طاقم خبراء من شركة "إى.بى.بى" الألمانية اليوم الخميس، لإطلاق نار عند مدخل منطقة الزويتينة شرق مدينة إجدابيا الليبية من قبل مسلحين ملثمين يرتدون ملابس عسكرية.

وقال مساعد محطة الزويتينة الغربية المهندس فتحى محفوظ لوكالة الأنباء الليبية "وال" إن خبراء الشركة الألمانية تعرضوا لكمين أمام مفترق طرق الزويتينة أثناء توجههم لإجراء الاختبارات النهائية لمحطة توليد الزويتينة الجديدة.

وأضاف أن الهجوم تسبب فى إصابة أحد الخبراء الألمان بطلق نارى فى ساقه وإصابة طفيفة للسائق وهو ليبى الجنسية ونجاة الخبير السويسرى.

ومن جانبه أوضح أحد أفراد كتيبة الشهيد عبد القادر حلوم لحماية المنشآت النفطية ناجى أبو غربى أن الحادث وقع إثر محاولة سطو مسلح من قبل عدد من الخارجين عن القانون كانوا يستقلون سيارة عسكرية، وأضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفى إجدابيا لتلقى العلاج اللازم.

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