عامر حسين يجيب.. هل يمكن تأجيل مباراة مصر وتشاد بسبب الأمطار

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لو تأثرت أرضية ملعب برج العرب بالأمطار قبل مواجهة منتخبي مصر وتشاد.

ويستضيف الفراعنة منتخب تشاد غدا الثلاثاء في إياب المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2018، بعد الخسارة 1-0 في الذهاب.

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وقال حسين لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي: "تأكدنا من أن مصارف المياة في الملعب تعمل بشكل طبيعي، ونتمنى أن تكون الأمور هادئة وتقام المباراة على أرضية ملعب جيدة".

وتابع "سنبلغ مراقب المباراة ليتخذ القرار المناسب، ومن الممكن أن ينقل المران الأساسي للفريقين اليوم إلى الملعب الفرعي، من أجل الحفاظ على أرضية ملعب المباراة".

ووجه أحمد شوبير مقدم البرنامج سؤالا إلى عامر حسين .. ماذا سيحدث لو هطلت الأمطار بشدة وقت المباراة؟

أجاب عامر حسين "وقتها سيصبح القرار في يد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث سيتحدث معهم مراقب المباراة وعلى الأغلب سيتم تأجيلها لمدة 24 ساعة مثلما حدث في مباراة البرازيل والأرجنتين".

وواصل متما "لا يمكن أن يطلب الكاف من منتخب تشاد البقاء في مصر حتى تتحسن الأحوال الجوية".