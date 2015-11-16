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استراحة – الأهلي 1-0 غزل شبين.. عاشور يسجل هدفا صاروخيا

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استراحة – الأهلي 1-0 غزل شبين.. عاشور يسجل هدفا صاروخيا استراحة – الأهلي 1-0 غزل شبين.. عاشور يسجل هدفا صاروخيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي الودية التي تقام أمام شركة للغزل بشبين الكوم يوم الاثنين بملعب مختار التتش.

وتعد هذه هي ثاني مباريات الأهلي الودية خلال فترة التوقف بعدما تغلب قبل عدة أيام على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف لهدف.

وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الأول كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: باسم علي- شريف حازم- كريم يحيى- عمرو سعداوي

في الوسط: حسام عاشور- حسام حسن- أحمد الشيخ- وليد سليمان

في الهجوم: عماد متعب- جون أنطوي

بعد مرور 35 دقيقة مازال التعادل السلبي هو المسيطر على نتيجة المباراة.

يقدم وليد سليمان مباراة جيدة إلى جانب أحمد الشيخ فيلعب الأول على الرواق الأيمن والثاني

في الناحية اليسرى مما جعل الأهلي يظهر بشكل هجومي جيد.

ويقوم وليد سليمان بالعودة لمنتصف الملعب من أجل تسلم الكرة وبداية بناء هجمات الأهلي.

فكل هجمات الأهلي تبدأ من عند وليد سليمان بالإضافة لكونه المسؤول عن تنفيذ الركلات الثابتة.

لكن في الوقت ذاته أهدر جون أنطوي وعماد متعب والشيخ ثلاث فرص لتسجيل أهداف للأهلي.

ويقدم غزل شبين مباراة جيدة إذ أنه يجاري الأهلي في الهجوم وكاد أن يسجل هدفا لولا أن تسديدة لاعبه مرت بجوار مرمى أحمد عادل عبد المنعم.

على غير العادة سجل حسام عاشور لاعب خط وسط الأهلي الهدف الأول للفريق الأحمر قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

شاهد لحظة انطلاق المباراة وتشجيع كبير من جمهور الأهلي

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فيديو اليوم السابع

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