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وزير الرى يشدد على إزالة التعديات من 3 مصارف بالإسكندرية

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وزير الرى يشدد على إزالة التعديات من 3 مصارف بالإسكندرية وزير الرى يشدد على إزالة التعديات من 3 مصارف بالإسكندرية
تفقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى مصارف داير المطار والقلعة والطابية، وشدد الوزير على ضرورة إزالة التعديات التى مازالت موجودة على مصرف القلعة والألمان حتى المصب ببحيرة مريوط، مؤكداً ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءتها.

يذكر أن الإسكندرية شهدت أمطارا غزيرة، صباح اليوم الاثنين، فى إطار موجة الطقس السيئ الذى تتعرض له المحافظة لمدة 3 أيام بما يعرف بنوة المكنسة.

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