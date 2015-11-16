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إصابة فلسطينيين فى إطلاق رصاص من زوارق إسرائيلية على مراكب الصيادين

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إصابة فلسطينيين فى إطلاق رصاص من زوارق إسرائيلية على مراكب الصيادين إصابة فلسطينيين فى إطلاق رصاص من زوارق إسرائيلية على مراكب الصيادين

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " أن صيادين فلسطينيين أصيبا عقب فتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة على مراكب الصيد فى بحر غزة بفلسطين كانا يستقلانه.

وفى سياق آخر، قالت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم، خمسة مواطنين من محافظة /الخليل/ جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت الخليل، واعتقلت أربعة مواطنين، بعد دهم منازلهم، وفى نابلس، اعتقلت شابين فجر اليوم من مخيم عسكر شرقى نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية " أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل فى مخيم عسكر، واعتقلت الشابين، وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين.
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