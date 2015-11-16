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مصادرعسكرية يمنية: انطلاق عملية عسكرية لاستعادة تعز من الحوثيين

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مصادرعسكرية يمنية: انطلاق عملية عسكرية لاستعادة تعز من الحوثيين مصادرعسكرية يمنية: انطلاق عملية عسكرية لاستعادة تعز من الحوثيين
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" نقلا عن مصادر عسكرية يمنية، بانطلاق عملية عسكرية واسعة للتحالف العربى وقوات الشرعية لاستعادة تعز من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

جدير بالذكر أن وكالة الأنباء اليمنية الحكومية نقلًا عن مصادر محلية فى تعز، قالت إن الميليشيات قصفت بصورة عشوائية عددًا من الأحياء السكنية فيما انفجر لغم أرضى زرعته الميليشيات فى سيارة، وأسفر الانفجار عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 17 آخرين بجروح، وكانت الميليشيات الحوثية قد سيطرت على هذه المنطقة ولكن المقاومة الشعبية تمكنت من طردهم منها منذ يومين.

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