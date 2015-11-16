نبيل نعيم: 60 ألف مقاتل فى صفوف داعش و15 ألف منهم روس

أكد الشيخ نبيل نعيم، الباحث فى شئون الإسلام السياسى، أن تنظيم داعش الإرهابى أقوى بكثير من تنظيم القاعدة، خاصة أن داعش تسيطر على مساحة 250 ألف كيلو متر مربع وهى 3 أضعاف مساحة إسرائيل.

وأعلن الشيخ نبيل نعيم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على قناة المحور، أن عدد مقاتلى تنظيم داعش بلغ 60 ألف مقاتل ومنهم 15 ألف من روسيا فقط قادمين من الشيشان وأوزبكستان، مؤكدا تدفق عشرات الآلاف على التنظيم.

وأوضح نعيم أن كمية ونوعية الأسلحة التى تحصل عليها داعش تشير إلى أن التسليح يتم من دول عديدة هى التى تسهل لها الدخول، قائلا "التنظيمات الإرهابية لن تقوم لها قائمة إلا إذا كان لها دعم دولى وإقليمى".

وقال نبيل نعيم، إن أمريكا ترعى داعش وتريد أن تفرضها على المنطقة ولن يتم القضاء على هذا التنظيم إلا بتعاون دول المنطقة التى تواجه الخطر الداعشى خاصة مصر والسعودية والأردن ولبنان وليس أمريكا.