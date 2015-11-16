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ضبط نصف طن رنجة و60جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالغربية

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ضبط نصف طن رنجة و60جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالغربية ضبط نصف طن رنجة و60جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط نصف طن رنجة و60 جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مصنعى رنجة بقرية كفر حشاد مركز كفر الزيات قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "حمد م ع ن" 48 سنة صاحب مصنع رنجة بقرية كفر حشاد- مركز الزيات - مقيم بقرية كفر يعقوب - دائرة المركز وبحوزته (60) جوال ملح غير صالح للاستخدام، تحررالمحضر رقم 52256 جنح مركز كفر الزيات.

كما تم ضبط "أحمد م أ ال" 39سنة صاحب مصنع رنجة بقرية كفر حشاد- مركز الزيات - مقيم بقرية كفر الهواشم دائرة المركز، وبحوزته (100) صندوق أسماك مدخنة "رنجة يزن الواحد 5 كيلو جرامات غير مطابقة للمواصفات القياسية فى المحضر رقم 52257 جنح مركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365

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