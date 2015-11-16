أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته 4 طرب حشيش فى سمنود بالغربية

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 4 طرب حشيش فى سمنود بالغربية ضبط عاطل بحوزته 4 طرب حشيش فى سمنود بالغربية
تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع المباحث الجنائية من ضبط عاطل مقيم قرية الناوية مركز سمنود وبحوزته 4 طرب حشيش تزن 400 جرام بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن المقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع المقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، من ضبط المتهم "أحمد ف إ" 22 سنة عاطل مقيم بقرية الناوية- مركز سمنود وبحوزته (4 طرب حشيش تزن 400 جرام بقصد الاتجار ومبلغ 200 جنيه من متحصلات البيع)، تحرر المحضر 27000 جنايات مركز سمنود، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365