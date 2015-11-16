ضبط عاطل بحوزته 4 طرب حشيش فى سمنود بالغربية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع المباحث الجنائية من ضبط عاطل مقيم قرية الناوية مركز سمنود وبحوزته 4 طرب حشيش تزن 400 جرام بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن المقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع المقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة، من ضبط المتهم "أحمد ف إ" 22 سنة عاطل مقيم بقرية الناوية- مركز سمنود وبحوزته (4 طرب حشيش تزن 400 جرام بقصد الاتجار ومبلغ 200 جنيه من متحصلات البيع)، تحرر المحضر 27000 جنايات مركز سمنود، وتولت النيابة العامة التحقيق.