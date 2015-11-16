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فيديو | محامى حسين سالم : موكلى سيتنازل عن مبلغ ضخم لحبه مصر

  • سياسية
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فيديو | محامى حسين سالم : موكلى سيتنازل عن مبلغ ضخم لحبه مصر فيديو | محامى حسين سالم : موكلى سيتنازل عن مبلغ ضخم لحبه مصر

خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج حضرة المواطن المذاع عبر قناة العاصمة الفضائية ، قال محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم ، أنع قام بتقديم طلب إلى الجهات المختصة لتصالح رجل الأعمال الشهير مع الدولة.

و أضاف خلال المداخلة الهاتفية الدكتور محمود كبيش ، محامى رجل الأعمال حسين سالم ، أنه تم تقديم الطلب بناءًا على طلب المستشار أحمد الزند ، وزير العدل.

و أضاف مؤكدًا ، أن حسين سالم يتنازل عن أكثر من نصف ممتلكاته ، و المققدر عددها بـ 75 % من ممتلكاته و ذلك حبًا فى ، و ذلك لرغبة رجل الأعمال فى العودة إلى مصر و الإستقرار بها ، كما أكد على صحة رجل الأعمال حسين سالم حرجة حاليًا ، و لا تسمح له بالسفر.

الجدير بالذكر أن حسين سالم تم تبرئته فى عدد من القضايا و التهم الموجهة إليه ، و كان فى فترة المهندس إبراهيم محلب عندما كان رئيسًا لمجلس الوزراء ، كان قد تم طلب بالتصالح مع الدولة مقابل أن يتنازل حسين سالم عن حوالى 57 % من ممتلكاته.

من ناحية أخرى ، كان جهاز الكسب غير المشروع ، أعلن فى وقت سابق ، أن رئيس الجمهورية ، عبد الفتاح السيسى ، كان قد أصدر تعليمات بضرورة فتح صفحة جديدة مع عدد من المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع.

و كان من ضمن قائمة المتهمين ، حسين سالم ، و أكد عبد الفتاح السيسى ، فى حالة التصالح مع حسين سالم ، يجب أن يدفع 10 مليارات جنيه.

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