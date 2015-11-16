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بالفيديو.. أتوبيس يدهس شابا أمام قصر العينى والأهالى يعتدون على السائق وأمين شرطة

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بالفيديو.. أتوبيس يدهس شابا أمام قصر العينى والأهالى يعتدون على السائق وأمين شرطة بالفيديو.. أتوبيس يدهس شابا أمام قصر العينى والأهالى يعتدون على السائق وأمين شرطة
دهس منذ قليل أتوبيس نقل عام أحد الشباب أمام مستشفى قصر العينى، مما أدى لوفاته فى الحال، وسط ذهول المارة .

فيما قام بعض الأهالى باحتجاز سائق الأتوبيس والاعتداء عليه، وقام آخرون بالاعتداء على أمين شرطة متواجد بالقرب من الحادثة للإهمال غير المبرر منه عقب وقوع الحادثة.

كما أغلق شارع قصر العينى جزئيا نتيجة إلقاء الجثة بالشارع دون اهتمام مستشفى قصر العينى أو أفراد الشرطة المتواجدين بالشارع.


>- السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام بمدينة نصر
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مصر 365

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