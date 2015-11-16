الأرصاد: استمرار موجة التقلبات الجوية غدا..وأمطار وسيول ببعض المحافظات

أكد خبراء الأرصاد استمرار موجة التقلبات الجوية وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مصر ، غدا الثلاثاء.

وقال وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات له، إن الأمطار ستمتد على شرق البلاد، خاصة على وسط وجنوب سيناء، وستكون غزيرة ورعدية هناك خاصة يومى غد وبعد غد، وتصل لحد السيول.

وتابع: بالنسبة للقاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، فإن الأمطار المتوقعة ستكون خفيفة وقليلة فى كمياتها، يصاحب هذا الطقس انخفاض من 3 إلى 4 درجات، مضيفا أن التحسن سيبدأ اعتبارا من الخميس القادم.

ونصح سعودى المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة اعتبارا من الاثنين القادم والقيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار خاصة للمسافرين لسيناء وشركات السياحة التى سوف تنظم رحلاتها لسيناء توخى الحذر وأخذ الحيطة لـ30.%

موضوعات متعلقة:

>