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وحدة علاج الإدمان: وفاة 64مصابا بالإيدز من بين 880حالة تم اكتشافها 2014

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وحدة علاج الإدمان: وفاة 64مصابا بالإيدز من بين 880حالة تم اكتشافها 2014 وحدة علاج الإدمان: وفاة 64مصابا بالإيدز من بين 880حالة تم اكتشافها 2014
كشف الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن عدد الإصابات بمرض الإيدز التى تم اكتشافها فى عام 2014 بلغت 880 حالة منها 816 حالة على قيد الحياة و64 حالة وفاة.

وأشار حماد، إلى أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوقاية من المخدرات، رصدت 10 آلاف إصابة بالإيدز فى ، نقلاً عن البرنامج القومى لمكافحة الإيدز.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن 39% من إصابات الإيدز فى مصر بسبب تعاطى المخدرات بالحقن بينما 19% من الإصابات بسبب العلاقات الشاذة .

وأضاف الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان بوزارة الصحة والسكان أن الحقن الآمن يتسبب فى الإصابة بتليف الأوردة ونقل الأمراض الفيروسية مثل الإيدز وفيروسى سى وبى بالإضافة إلى الجلطات والسكتات الدماغية.

وتابع الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان بوزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد وباء للإيدز فى مصر، مشيراً إلى أن أعداد المصابين فى مصر يسهل السيطرة عليها وعلاجها.

- "الصحة": وفاة 1500 حالة بالإيدز فى مصر.. و71% من المصابين بالعدوى عن طريق الجنس

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مصر 365

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