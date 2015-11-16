هشام زعزوع ووزيرا الطيران والاتصالات يجتمعون لمناقشة سبل تنشيط السياحة

عقد بمقر وزارة الطيران المدنى اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بحضور الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى وهشام زعزوع وزير السياحة والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وممثلى بعض الوزارات المعنية بتنشيط الحركة السياحية بالمطارات المصرية لمناقشة سبل تنشيط الحركة السياحية فى مصر

وخلال اللقاء استعرض الطيار حسام كمال وزير الطيران الموقف الحالى للحركة الجوية وتحديدا فى مطارى شرم الشيخ والغردقة فى ظل تعليق روسيا وإنجلترا لرحلاتهم الوافدة إلى شرم الشيخ وانتظام الحركة الجوية بمطار الغردقة وباقى المطارات المصرية.

وأعرب كمال عن ترحيبه بالطلبات المقدمة من بعض شركات الطيران التى تطلب إجراءات أمنية إضافية على رحلاتها فى إطار القانون المصرى والقوانين الدولية المنظمة لذلك، مؤكدا التزام المطارات المصرية بتطبيق التشريعات الدولية فى مجال أمن الطيران.

وأضاف الوزير أن تلبية هذه الإجراءات الإضافية يبعث برسالة طمأنة للشركات الأجنبية وقطاع السياحة ويعكس قدرات المطارات والسلطات المصرية على الاستجابة السريعة لأية إجراءات خاصة فى ظل تصاعد وتيرة الإرهاب العالمى.

من جانبه، أكد هشام زعزوع وزير السياحة، استمرار دعم الحكومة للقطاع السياحى، وأنه سيتم اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتعويض انخفاض الحركة السياحية فى ظل تداعيات الأزمة وخاصة فى مدينة شرم الشيخ ومن بينها تدشين مبادرة شرم الشيخ فى قلوبنا لتنشيط السياحة الداخلية بتقديم برنامج سياحى مخفض شامل الإقامة وتذاكر السفر بالتعاون مع وزارة الطيران، بالإضافة إلى التركيز على السوق العربى خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة علاقات عامة دولية للترويج لمصر بالخارج وتصحيح الصورة المغلوطة عن الحالة الأمنية بالمقاصد السياحية من خلال خبراء دوليين متخصصين فى هذا المجال.

كما أعرب المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات على استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللوجيستى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنجاح جهود الحكومة فى هذا الشأن.

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