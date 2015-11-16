"الصحة العالمية":المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية تعد أزمة صحية عالمية

دعت منظمة الصحة العالمية لتكثيف التصدى لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وذكرت المديرة العامة للمنظمة مارجريت تشان اليوم الاثنين: "المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية تعد أزمة صحية عالمية".

وتابعت تشان فى مستهل الأسبوع العالمى الأول عن استخدام المضادات الحيوية والذى يبدأ اعتبارا من اليوم الموافق 16 نوفمبر الجارى وحتى 22 من الشهر ذاته: "تصل (مقاومة المضادات الحيوية) لمعدل خطير فى جميع أنحاء العالم".

وينطلق هذا الأسبوع تحت شعار "الحذر فى التعامل مع المضادات الحيوية".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتوفى نحو 700 ألف شخص سنويا؛ لأن المضادات الحيوية لم تعد تؤثر على نوعيات معينة من البكتيريا، ووصل هذا العدد فى ألمانيا وحدها إلى عشرة آلاف شخص على أقل تقدير.

ولكن المدير العام للمنظمة أشارت إلى أن الحكومات تدرك حاليا أن التصدى لمقاومة المضادات الحيوية "يعد أحد أكبر التحديات التى تواجهها الصحة العامة".

وفى الوقت ذاته أعربت تشان عن استيائها من أن هناك الكثير من الأشخاص لا يزالوا لا يعرفون كيفية نشأة مقاومة المضادات الحيوية وما يمكن القيام به لمواجهتها.

وتستند فى ذلك إلى استطلاع أجرته المنظمة وشارك فيه عشرة آلاف شخص فى 12 دولة يمثلون كل مناطق العالم.

>