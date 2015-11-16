مكتبة الإسكندرية تناقش رواية عتبات الأردنى فى مختبر السرديات مساء اليوم

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم الاثنين بالمبنى الرئيسي للمكتبة ندوة لمناقشة رواية (العتبات) للكاتب الأردني مفلح العدوان.

ويناقش الرواية الناقد الأردني حسين دعسة والناقد المصري الدكتور أحمد المصري، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة، المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مفلح العدوان قاص وروائي وكاتب مسرح وسيناريو وصحفي وباحث، رئيس وحدة الشؤون الثقافية في الديوان الملكي الهاشمي بالأردن، رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب، المنسق العام لشبكة القلم العربي، عضو اللجنة الإدارية الأولى لفرع منظمة القلم الدولية في عمان بالأردن، كما يشارك في العديد من الهيئات واللجان والمؤتمرات ذات الاهتمام الثقافي، وله العديد من المشاركات المسرحية في الأردن ودول عربية أخرى، وكذلك الكتابة للتليفزيون والصحافة.