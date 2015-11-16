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غدا.. إطلاق مبادرة "إيد على إيد نبنى مصر من جديد" لتشجيع الابتكار بالغربية

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غدا.. إطلاق مبادرة "إيد على إيد نبنى مصر من جديد" لتشجيع الابتكار بالغربية غدا.. إطلاق مبادرة "إيد على إيد نبنى مصر من جديد" لتشجيع الابتكار بالغربية
أعلن نادى الفتاة بمركز شباب سجين الكوم، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، تدشين مبادرة بعنوان "إيد على إيد نبنى من جديد"، بدءا من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وينفذ من خلالها منتدى فكرى للفتاة المصرية.

تأتى المبادرة تحت رعاية الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بحضور محاضرين من الوزارة، وقال على السقا رئيس قسم الشباب بإدارة شباب قطور، إن المنتدى يهدف لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة فى مجال خدمة المجتمع، وتعليم الفتيات كيفية ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء والمياه والطعام والغاز والكيماويات والأدوية.

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مصر 365

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