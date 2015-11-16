ضبط طن و700 لتر نفط بدون بيانات داخل مصنع مذيبات عضوية بمركز المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط طن و700 لتر نفط بدون بيانات توضح تاريخ الانتاج وفترة الصلاحية داخل مصنع مذيبات عضوية بقرية بشبيش مركز المحلة.

وتلقى العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية إخطارا من المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بتمكنه والنقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط ممتاز أ ع 39 سنة صاحب مذيبات عضوية بقرية بشبيش مركز المحلة مقيم بقرية منشية الأمراء دائرة المركز وبحوزته تانك معبأ نفط سعة 500 لتر بدون بيانات، و(1200) عبوة نفط سعة العبوة 1 لتر مدون عليها شعار قناة السويس الجديدة و(200 ) كرتونة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها شعار قناة السويس الجديدة، وتحرر المحضر رقم 53450 جنح مركز المحلة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.