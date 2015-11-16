صناع الحياة بالشرقية تدشن حملة "مصر نظيفة" بحضور مستشار المحافظ

أكد المحاسب توفيق حماد مستشار محافظ الشرقية للعمل الأهلى وشئون الإعاقة، أنه تم تدشين مبادرة مصر نظيفة، بحضور المحاسب اسب توفيق حماد ممثلا عن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية وعلى الصناديلى رئيس مجلس مركز منيا القمح والدكتور هشام خشبة ممثلا عن مجلس أمناء "مؤسسة صناع الحياة".

جاء ذلك فى إطار مشروع 1000 ألف حياة والذى أطلقته صناع الحياة من عدة أشهر، حيث تم تسليم الأسر المستفيدة تروسيكلات للانضمام لحملة "مصر نظيفة" بمنيا القمح، ومن المستهدف الوصول إلى 1000 مشترك خلال العام الحالى فى إحياء (السوق - وعبده مكى – المنشية - والزعيم) بالمركز.

وقام 100 من متطوعى صناع الحياة بعمل حملات توعية وتوزيع المطبوعات الخاصة بالحملة على سكان الأحياء المستهدفة من الحملة.

تعتبر جمعية صناع الحياة هى أول جمعية أهلية تحول المساعدات إلى مشروعات خدمية تخدم المستفيد والبيئة المحيطة بالشرقية.



>