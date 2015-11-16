أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صناع الحياة بالشرقية تدشن حملة "مصر نظيفة" بحضور مستشار المحافظ

Google+ Print
صناع الحياة بالشرقية تدشن حملة "مصر نظيفة" بحضور مستشار المحافظ صناع الحياة بالشرقية تدشن حملة "مصر نظيفة" بحضور مستشار المحافظ
أكد المحاسب توفيق حماد مستشار محافظ الشرقية للعمل الأهلى وشئون الإعاقة، أنه تم تدشين مبادرة نظيفة، بحضور المحاسب اسب توفيق حماد ممثلا عن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية وعلى الصناديلى رئيس مجلس مركز منيا القمح والدكتور هشام خشبة ممثلا عن مجلس أمناء "مؤسسة صناع الحياة".

جاء ذلك فى إطار مشروع 1000 ألف حياة والذى أطلقته صناع الحياة من عدة أشهر، حيث تم تسليم الأسر المستفيدة تروسيكلات للانضمام لحملة "مصر نظيفة" بمنيا القمح، ومن المستهدف الوصول إلى 1000 مشترك خلال العام الحالى فى إحياء (السوق - وعبده مكى – المنشية - والزعيم) بالمركز.

وقام 100 من متطوعى صناع الحياة بعمل حملات توعية وتوزيع المطبوعات الخاصة بالحملة على سكان الأحياء المستهدفة من الحملة.

تعتبر جمعية صناع الحياة هى أول جمعية أهلية تحول المساعدات إلى مشروعات خدمية تخدم المستفيد والبيئة المحيطة بالشرقية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017