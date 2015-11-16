إقبال محدود على انتخابات اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة طنطا

تشهد مقرات انتخابات اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة طنطا إقبالا محدودا من قبل الطلاب على صناديق الانتخاب، بينما تواجد العشرات من أعضاء الأسر والمرشحون، منذ الصباح الباكر، لدعوة الطلاب وتوزيع لوحات إرشادية عن أماكن الانتخابات.

وحددت اللجنة المشكلة لإدارة الانتخابات بالكلية مقر رعاية الشباب أمام شئون الطلبة لطلاب الفرقة الأولى والثالثة، و"ريسبشن" الكلية للفرقة الثانية، بينما تواجدت لجنة الفرقة الرابعة فى مقر اتحاد الطلاب بجوار الشئون.

وتواجدت بعض الدعاية العامة لدعوة الطلاب للمشاركة الإيجابية فى طرقات الكلية، كان منها "صوتك بيشكل اتحاد طلاب طب طنطا 2015/2016" و"اتحاد ممثل ليك ولدفعتك أمام الإدارة وفى النشاط فى الكلية"، و"اجتهد فى اختيار الأفضل والأكفأ" و"مش هنوصيك صوتك أمانة".

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