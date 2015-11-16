بعد إضراب أفراد القسم.. العميد أمجد فتحى مأمورًا لقسم ثانى الزقازيق

قام اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، بتكليف العميد أمجد فتحى مأمورا لقسم ثانى الزقازيق، خلفًا للعميد محمد عبد الوهاب الذى تم نقله لفرقة الشرق.

وكان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إشارة من قسم شرطة ثانى الزقازيق، يوم 7 نوفمبر تفيد إضراب أفراد القسم عن العمل اعتراضا على قرار العميد محمد عبد الوهاب، مأمور القسم، بإرساله خفيرًا نظاميًا من قوة القسم إلى مستشفى الزقازيق العام لإجراء تحليل المواد المخدرة له.

وتسبب قرار مأمور القسم فى حالة من الغضب والاستياء بين أفراد الشرطة العاملين بالقسم، ودخلوا فى إضراب عن العمل، وتم استدعاء المأمور لديوان المديرية من قبل مدير الأمن ونقله.