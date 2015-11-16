بسبب الجزائر.. البدري يسافر إلى تونس

سافر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إلى تونس من أجل حضور المباراة الودية التي سوف تجمع نسور قرطاج بالجزائر.

ويلتقي منتخب تونس بنظيره الجزائري في مباراة ودية يوم الاثنين في إطار استعدادات الفريقين لبطولة إفريقيا.

يأتي هذا لرغبة البدري في متابعة منتخب الجزائر الأوليمبي عن قرب استعدادا لملاقاته في افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي سوف تؤهل بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره الجزائري في أولى مباريات الفريقين في البطولة الإفريقية في الـ29 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعود البدري يوم الثلاثاء إلى مصر لقيادة تدريبات المنتخب الأوليمبي خلال المعسكر الحالي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لخوض البطولة.