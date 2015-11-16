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اندلاع حريق داخل شقة فى الإسكندرية دون وقوع إصابات

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اندلاع حريق داخل شقة فى الإسكندرية دون وقوع إصابات اندلاع حريق داخل شقة فى الإسكندرية دون وقوع إصابات
شب حريق فى شقة بالعقار الكائن بـ2 شارع الشيخ بخيت بحى الجمرك بالإسكندرية، دون وقوع إصابات، تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بنشوب الحريق، على الفور انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران.

وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضى تستخدم كمخزن للعطارة ونشوب الحريق ببعض محتوياته "دون حدوث إصابات"، وبسؤال مالك الشقه "أحمد م ا ع" 36 سنة صاحب محل عطارة، أيد ما جاء بالفحص، معللا سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للشقة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.

وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك وجار العرض على النيابة.

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