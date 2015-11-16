ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش بقصد التشاجر بـ 15 مايو

نجح رجال المباحث بقسم شرطة 15 مايو، فى ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية أثناء استقلالهم سيارة ملاكى قبل قيامهم بالتشاجر مع أحد الأشخاص بحلوان بسبب خلافات مالية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بحيازة "إبراهيم.ص.ع" 25 سنة عاطل السابق اتهامه فى 5 قضايا والمحكوم عليه فى قضيتىن "ضرب" بإجمالى حبس 7 شهور، و"ناصف.ه.ى" 38 سنة عاطل السابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية ابتزاز والمحكوم عليه فى قضية تبديد بالحبس سنة و"مجدى.م.ع" 50 سنة سائق بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12 مم وبحوزة الثانى 15 طلقة خرطوش وسلاح أبيض مطواة أثناء استقلالهم سيارة ماركة شاهين ملك وقيادة الثالث، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر مع "أحمد.ع.ا" بسبب خلافات مالية بينهم، وأضافوا بتحصلهم على السلاح من أحد الأشخاص يدعى " أشرف.ن.ا" جارى ضبطه" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.