وصول هيئة محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر"

وصلت منذ قليل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لنظر محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر " الإرهابى.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، المتهمين بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.