ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وهيروين بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 8 قطع حشيش، و250 قرصا مخدرا و23 لفافة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والقوة المرافقة له تحت إشراف المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا من ضبط "السيد م إ ال" 30 سنة عاطل- مقيم بمنطقة السلخانة - ثان طنطا وبحوزته (8 قطع من مخدر الحشيش و250 قرصا مخدرا ومبلغ 235 جنيها) بقصد الاتجار فى المحضر رقم 27862 جنايات ثان طنطا، وضبط المتهم "سعيد ع م س" 35 عاطل مقيم بمنطقة على أغا - ثان طنطا وبحوزته (23 لفافة من مخدر الهيروين تزن 23 جراما ومبلغ 300 جنيه بقصد الاتجار)، تحرر المحضر رقم 27861 جنايات ثان طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.