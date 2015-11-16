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"أمن القاهرة" تلقى القبض على ضباط شرطة مزيفين ارتكبوا وقائع سرقات

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"أمن القاهرة" تلقى القبض على ضباط شرطة مزيفين ارتكبوا وقائع سرقات "أمن القاهرة" تلقى القبض على ضباط شرطة مزيفين ارتكبوا وقائع سرقات
ألقى رجال المباحث لمكافحة النصب بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين لانتحالهم صفة ضباط شرطة وتكوينهم تشكيلا عصابيا للاستيلاء على متعلقات المواطنين.

كانت معلومات قد وردت لضباط مكافحة النصب والاحتيال تفيد قيام 3 عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة للقيام بعمليات سطو على المواطنين وسرقتهم بالطرق وهم "عماد.ك.ع" 39 سنة عاطل، سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما سرقة بالإكراه والمحكوم عليه فى 3 قضايا نصب بإجمالى 4 سنوات و6 شهور و"إبراهيم. م. إ" 45 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها قضية نصب والمحكوم عليه فى قضية نصب والمقضى فيها بالحبس 3 شهور و"مدحت. ب. م" 54 سنة المحكوم عليه فى قضية تبديد والمقضى فيها بالحبس شهرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الثالث سلاح نارى طبنجة حلوان غير مبلغ بسرقتها وبداخلها خزينة بها 5 طلقات وجهاز لاسلكى وبمواجهتهم بما ورد من معلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب عدد 4 سرقة لمتعلقات المواطنين و ضبط بحوزتهم 10 آلاف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة وباستخدام سيارتين تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 2975 جنيها من متحصلات حوادثهم بمسكن المتهم الأول وسيارتين يتم استخدامهما فى الحوادث وأضافوا بإنفاقهم باقى متحصلاتهم المالية على متطلباتهم الخاصة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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