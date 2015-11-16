خبر في الجول – كوبر يتجه لحل واحد لمواجهة احتمالية غياب باسم مرسي

حل واحد قد يلجأ إليه المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر لمواجهة احتمالية غياب باسم مرسي مهاجم الفراعنة عن لقاء تشاد المقبل.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره التشادي في ملعب برج العرب يوم الثلاثاء في إطار إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز بهدفين على الأقل لضمان التأهل للمرحلة الثالثة بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وتعرض باسم مرسي لكدمة قوية في الكاحل خلال لقاء الذهاب وإمكانية مشاركته في مباراة

الإياب مازالت غير معروفة.

وعلم FilGoalc.com أن كوبر قد يقوم بالاعتماد على مهاجم واحد فقط في تشكيل المنتخب المصري أمام تشاد إذا ما تأكد غياب باسم عن اللقاء على عكس ما حدث في اللقاء الماضي باللعب بمهاجمين.

اختبار طبي

في الوقت ذاته أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com أن باسم مرسي سيخضع لاختبار طبي يوم الاثنين في مران الفريق لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة.

وكان طبيب المنتخب قد أكد في وقت سابق أن باسم استطاع التدرب منفردا يوم الأحد وهو ما يزيد من فرص مشاركته في المباراة (طالع التفاصيل).

وتحدث لهيطة"باسم سيقوم بعمل اختبار طبي في مران اليوم لاتخاذ القرار النهائي في إمكانية مشاركته في المباراة".